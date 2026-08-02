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Татар-информ

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Российские юниоры завоевали четыре медали на ЧМ по борьбе в Баку

Российские юниоры завоевали четыре медали на ЧМ по борьбе в Баку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Российские спортсмены стали обладателями четырех наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), завершившегося в Баку.

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