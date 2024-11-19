Ляйсан Утяшева призналась, что интимная сцена Павла Воли с Елизаветой Лотовой сводила ее с ума

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева недавно «дерзко готовила» вместе с Вячеславом Чепурченко. Во время непринужденной беседы она расспросила гостя, как он относится к постельным сценам, в которых занят.
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