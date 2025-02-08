Cуд временно заблокировал план Трампа отправить сотрудников USAID в отпуск

Федеральный суд временно заблокировал план американского президента Дональда Трампа отправить около 2,2 тысячи сотрудников Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в административный отпуск.
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