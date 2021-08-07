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В РФ дан старт амбициозному международному проекту «Полярный экспресс»

В РФ дан старт амбициозному международному проекту «Полярный экспресс»

В России начаты работы над проектом, призванным соединить Европу и Азию высокоскоростной линией связи.

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Альбина Колесникова
поживём и увидим к чему это всё приведёт.
Александр Виноградов
Это наше НОУ ХАУ подорвёт благосостояние хозяев Суэцкого канала. С Российским ледокольным флотом мы обеспечим более быструю доставку грузов из Гейропы в Азию. Проводка судов вернёт затраты на космическую бесперебойную связь и интернет. ПУТИН делает из бензоколонки развитую мощную державу.
sergmann
Ага, ага, свежо предание, да верится с трудом. За 30 лет мы уже знаем как будет, распил будет, это точно.
Nina Roytvarf (Чёрная)
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