В РФ дан старт амбициозному международному проекту «Полярный экспресс»

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаВ РФ дан старт амбициозному международному проекту «Полярный экспресс» В России начаты работы над проектом, призванным соединить Европу и Азию высокоскоростной линией связи.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковапоживём и увидим к чему это всё приведёт.АВАлександр ВиноградовЭто наше НОУ ХАУ подорвёт благосостояние хозяев Суэцкого канала. С Российским ледокольным флотом мы обеспечим более быструю доставку грузов из Гейропы в Азию. Проводка судов вернёт затраты на космическую бесперебойную связь и интернет. ПУТИН делает из бензоколонки развитую мощную державу.sergmannАга, ага, свежо предание, да верится с трудом. За 30 лет мы уже знаем как будет, распил будет, это точно.Nina Roytvarf (Чёрная),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Комментировать
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