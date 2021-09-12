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Французский бизнес раскритиковал проект закона об олигархах на форуме YES как антидемократический

Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине Об этом заявил вице-президент «Havas Group» (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве.

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