Французский бизнес раскритиковал проект закона об олигархах на форуме YES как антидемократический

Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине Об этом заявил вице-президент «Havas Group» (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве.
Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине Об этом заявил вице-президент «Havas Group» (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве.
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