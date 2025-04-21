Тайные криптофермы в горах Дагестана

В горах Дагестана выявили скрытые майнинг-фермы, незаконно потреблявшие электричество. С 10 по 12 апреля в Унцукульском районе прошли масштабные проверки, организованные Управлением экономической безопасности МВД региона при поддержке «Дагэнерго» и местных полицейских.