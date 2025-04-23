В Челнах открылась юбилейная фотовыставка ко Дню Победы

Автор: Эльза Кузнецова Во Дворце культуры «Энергетик» Набережных Челнов торжественно открылась юбилейная фотовыставка «В объективе история города – 10», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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