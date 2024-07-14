Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного в отношении девушки-подростка, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковном Рузе.
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