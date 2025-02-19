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Можно ли услышать тишину: как мозг реагирует на отсутствие звуков

Можно ли услышать тишину: как мозг реагирует на отсутствие звуков

Тишину наш мозг интерпретирует активнее, чем кажется. Мы привыкли считать, что слух — это способность воспринимать звуки, но что происходит, когда звуков нет? Полное отсутствие звуков не воспринимается как пустота — наоборот, мозг активно реагирует на тишину, создавая иллюзии звуков, усиливая восприятие окружающей среды и даже генерируя внутренний шум.

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