Новости, события, факты

146 022 подписчика

Киев пустил в ход стратегический резерв ВСУ

Киев пустил в ход стратегический резерв ВСУ

Российские войска продолжают додавливать остатки украинских подразделений близ Соледара и Бахмута. По мнению журналиста и блогера Юрия Подоляки, ситуация для ВСУ настолько критическая, что Киев перебрасывает в этот регион стратегический резерв из пяти бригад, одна из которых – танковая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх