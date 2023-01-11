Киев пустил в ход стратегический резерв ВСУ

Российские войска продолжают додавливать остатки украинских подразделений близ Соледара и Бахмута. По мнению журналиста и блогера Юрия Подоляки, ситуация для ВСУ настолько критическая, что Киев перебрасывает в этот регион стратегический резерв из пяти бригад, одна из которых – танковая.
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