Нас точит семя орды… Почему ДУМ любуется картинами с ордынцами, попирающими русских

Некоторое время назад так называемое духовное управление мусульман (ДУМ) угодило в очередной скандал (предыдущий, не менее громкий, касался разрешения на многоженство) – в кабинете заместителя председателя ДУМ Дамира Мухетдинова обнаружили картину, на которой изображены ордынцы, попирающие поверженных русских воинов.