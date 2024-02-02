Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной победы в битве под Сталинградом

Сражение под Сталинградом изменило ход ВОВ Журналисты АГН «Москва» информируют о публикации на сайте Сергея Собянина, в которой градоначальник поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Москвы с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.