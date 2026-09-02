Михаил Рябов. Две крупные группировки ВСУ взяты в окружение, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Вашингтонские сеп...
- "Они уже там разв...
- ХЛ Безболезненный ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым