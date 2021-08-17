Патриарх Кирилл уверен, что в СССР было нравственное общество благодаря христианскому наследию. Так ли это?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПатриарх Кирилл уверен, что в СССР было нравственное общество благодаря христианскому наследию. Так ли это? Оружейникофф Как-то попались на глаза «гениальные» мысли патриарха нашего, Кирилла.Вернуться к статье15416НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССР«До революции, при царе в нашем селе были церковь и кабак. При Сталине их не стало, зато появились больница, школа, библиотека и клуб. При Путине их не стало. За то в нашем селе есть церковь и кабак»©2021Юрий ДжиоевДа, кратко, но емко подчеркнули "круговорот" времени в нашей истории. Все вернулось на круги своя. Да, там где религия обещает рай на небесах всегда соседствуют церковь, кабак и толпы нищих. Это звенья одной цепи, ибо чем больше народу они отпевают туда, тем им слаще здесь на "грешной Земле". Вот сегодня мы опять "приплыли" в свое прошлое и теперь "чешем репу" как из него выбраться. Главпоп Кирилл советует нам остаться в этом сегодняшнем прошлом, ибо ему и его религии в нем благостно и сытно в окружении десятков миллионов нищих. Но есть и другой путь уйти из сегодняшнего прошлого-это новый социализм, который предлагает Николай Платошкин. Так, что нам скоро выбирать-с кем пойдем дальше- с Платошкиным или останемся здесь с главпопом Кириллом. Вот здесь придется уже "не репу чесать", а делать выбор, включая свой разум.Kонь в пальто КоньХватит вам уже врать, сэсэсэрщики! Это коммунисты подсадили русских на стакан, в том числе Сталин, который ещё на войне стал спаивать солдат!Kонь в пальто КоньХватит вам уже врать, сэсэсэрщики! Это коммунисты подсадили русских на стакан, в том числе Сталин, который ещё на войне стал спаивать солдат!Kонь в пальто КоньХватит вам уже врать, сэсэсэрщики! Это коммунисты подсадили русских на стакан, в том числе Сталин, который ещё на войне стал спаивать солдат!Kонь в пальто КоньХватит вам уже врать, сэсэсэрщики! Это коммунисты подсадили русских на стакан, в том числе Сталин, который ещё на войне стал спаивать солдат!Kонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньХватит врать, Джиоев!Kонь в пальто КоньЕсли бы русские бухали так, как в совке, то их сегодня просто не существовало бы! До революшки практически все русские семьи были многодетными, независимо от сословия. Прирост населения при Николае 2 был самым мощным за всю историю России, но вам, русофобам, это очень не нравилось, и вы это дело исправили, и спйчас продолжаете свою пропаганду, чтобы добить русских!Kонь в пальто КоньЕсли бы русские бухали так, как в совке, то их сегодня просто не существовало бы! До революшки практически все русские семьи были многодетными, независимо от сословия. Прирост населения при Николае 2 был самым мощным за всю историю России, но вам, русофобам, это очень не нравилось, и вы это дело исправили, и спйчас продолжаете свою пропаганду, чтобы добить русских!Kонь в пальто КоньСейчас пьют гораздо меньше, чем в Совке! Тогда пьяные на улицах вплялись! Забыли всё?Kонь в пальто КоньСейчас пьют гораздо меньше, чем в Совке! Тогда пьяные на улицах вплялись! Забыли всё?Kонь в пальто КоньАга, и наркологические диспансеры, вытрезвители и ЛТП вы построили чуть ли не в каждой дыре!Kонь в пальто КоньНичего ваши библиотеки и клубы не дали, кроме деградации! Без Бога только так и будет!Kонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньИ бабы стали бухать и курить наравне с мужиками!Kонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньИСИгорь СнетковВ СССР была стабильность, уровень жизни был намного лучше, бесплатная медицина,образование,бесплатно давали квартиры,люди за копейки брали путевки и ездили отдыхать на море,не было безработицы,поэтому и нравственность была выше.Сейчас все ходят в храмы,мечети,а выходя из них в быт,готовы разорвать друг друга.Рожденный СССРВ СССР мы жили гораздо скромнее, но мы жили, а не выживали. Сейчас живём богаче, но в постоянном страхе потерять работу, заболеть, остаться без средств к существованию и, как следствие, без крыши над головой... «Стояла летняя жара, И мама жарила котлеты, И я вершил свои «дела» — Пускал кораблик из газеты. И песня русская лилась Из репродуктора в прихожей. Не знаю, чья была то власть, Но жизнь на жизнь была похожей. Я помню, как был дядька рад, Когда жена родила двойню. Сосед соседу был как брат. Тем и живу, что это помню.» (Николай Зиновьев)Евгений НатесовСССР самое нестабильное государство.Ринат БесфамильныйМил человек , я думаю. что самый не стабильный это ВЫ со своими идиотскими высказываниямиАнатолий РыжакинЛучше б промолчал... умней бы казался......😃)Анатолий Рыжакинтак он же на горшке сидит пыжится......., запор мыслей......, щас как прорвёт начнётся понос слов.😃)Евгений НатесовА что не так. Ни одно поколение в СССР не видело стабильности. Или можешь опровергнуть?ИСИгорь СнетковА какое самое стабильное?Евгений НатесовА хрен его знает. Надо изучать.Kонь в пальто КоньВы любитель халявы? А кто за вас, халявщиков, платил?Kонь в пальто КоньВот вам всё это бесплатное боком и вышло, ибо жить вечно на халяву невозможно!Kонь в пальто КоньКатание русского человека на фоне разрушенной коммунистами церкви. Фрагмент из фильма "Калина красная" 1973 год. 5-я Заповедь. http://www.youtube.com/watch?v=tc_ziLGsbVI&feature=emb_err_woytИрина52Напротив. Наиболее сильная мораль была в период воинствующего атеизма при Сталине. Когда ,начиная с" оттепели", стали заигрывать с религией, нравственность пошатнулась. Ну а в эпоху Горбачева и вовсе элита пошла в разгул, а народ потерял ориентиры.После 1991 клубы и библиотеки заменили церкви и кабаки (бары,рестораны, ночные клубы), а элита открыто демонстрирует свою распущенность.Евгений НатесовКлубы и библиотеки никуда не делись. Ври, да не завирайся.Ринат Бесфамильныйможет ты и прав. что остались, но кто их посещает? может ВЫ????Григорий ДавидянВы бы, матушка, прекратили путать стресс с блядством. Прошу Вас, читайте книжки умных людей. Там Вы, к своему изумлению, обнаружите, что как раз в то время, когда Сталин обрёл всю полноту власти (примерно конец 1941-го года), в СССР были сняты все ограничения с религий. А вот избирательным правом попы стали пользоваться по Конституции СССР 1936-го года. Однако, начиная с 1955-го года (насколько я знаю - хрущёвское время) религии начали притеснять (в основном РПЦ), церкви и мечети с синагогами стали закрывать, попов, мулл, ксёндзов и прочих равинов стали привлекать к сотрудничеству с КГБ.Михаил_"Заигрывать с религией" начал И.Сталин в период ВОВ.Ирина52Сталин всего лишь прекратил крайности с "борьбе с верующими" ,отдал дань традиции,но поставил церковь на место ВНЕ государства. При этом научное мировоззрение и атеизм доминировали в системе образования,религия же допускалась как личное дело тех, кто не связан с идеологией и образованием профессионально. И это было правильно: страховало от лицемеров. Тогда как с Хрущева и Горбачева науку отодвинули в тень, а церкви дали зеленый свет. Вот страну и потеряли. Правильно учили нас в школе: БЕЗ БОГА ШИРЕ ДОРОГА, А сейчас даже Николая Кровавого в святые возвели, того и гляди к нему добавят Ельцина и Горбачева вкупе с Чубайсом. Больше денег - больше святости...Евгений НатесовЯ в ДК работаю - посещают ещё как. Может библиотеки меньше. Я вот не посещаю - любая книга есть в инете.Kонь в пальто КоньСталинское поколение - царское поколение, все они в православии воспитывались с раннего детства, а не в пионерии.Kонь в пальто КоньТы только не удивляйся, когда твои дети и внуки сдадут тебя, старую комсомолку, в дом престарелых, а то и вовсе оставят без досмотра. Они же не знают 5-ю Заповедь, и Бога не боятся. Сколько вы этих позорных заведений построили в своём СССРе, как и детских домов!Kонь в пальто КоньТы только не удивляйся, когда твои дети и внуки сдадут тебя, старую комсомолку, в дом престарелых, а то и вовсе оставят без досмотра. Они же не знают 5-ю Заповедь, и Бога не боятся. Сколько вы этих позорных заведений построили в своём СССРе, как и детских домов!Kонь в пальто КоньДа ничего им эти клубы и библиотеки не дали, кроме деградации.Kонь в пальто КоньА ты мусульманин?Валерий ПашнинКто не теряет ориентиры тот всегда остается ЧЕЛОВЕКОМ. А Церковь в этом помогает. По статье видно, что автор в этой помощи не нуждается, он уже определился.Рожденный СССР«Кто не теряет ориентиры тот всегда остается ЧЕЛОВЕКОМ» - это бесспорно. Но согласитесь, смешно видеть в церквях со свечками толстосумов, наживающихся на простых гражданах и разворовывающих страну?!? И олигархи в рясах от ООО РПЦ, проповедующие умеренность и скромность, изрядно надоели.Александр СлесаревЦерковь Христова - она для всех... Как можно смеятся над прихожанами, кто бы они не были？КатеринаКто не теряет ориентиры тот всегда остается ЧЕЛОВЕКОМ, и ему церковь не нужна. Бог - это Совесть человека... Нормальному человеку посредники в разговорах со своей Совестью совершенно лишние.Евгений НатесовДля всех, но служит доя порабощения мира евреями.Ирина52Как помогла Горбачеву?Юрий ДжиоевНасмешили, ей богу! Да, церковь в этом здорово помогает по ориентированию, ибо его главный ориентир - отправлять с благословением ЧЕЛОВЕКОВ туды в небеса, в райские кущи наслаждаться благами, кои здесь на "грешной Земле" принадлежать богоизбранным его адептам и их властным покровителям. Вы как вижу уже свой ориентир выбрали и в этом вам помогла церковь?. Ну, что же в добрый путь и как говорится, с Богом!Юрий ДжиоевЦерковь Христова не для всех, а для рабов божьих, кои лишены разума и управляемы пастырями. Да, над прихожанами грех смеяться, ибо они жалки и убоги в своем стремлении отдать себя мифическому богу на примере еврейского Христа, которого распяли сами же евреи. Ваша наивность тоже не смешна, а грешна своей неразумностью бытия человека как Homo sapiens. Пора в XXI стать благоразумным, а не богоугодным.Михаил_У евреев не христианская вера.Рожденный СССРЯ бы некоторых прихожан (ну вы меня поняли)...и рука бы не дрогнула, и совесть не мучила бы.Рожденный СССРКстати. У славян, в их "язычестве, темноте и святотатстве" мы были СЫНАМИ БОЖЬИМИ. В христианстве стали "рабами божьими". А нахрена мне религия, делающая меня рабом??? У меня в душе свой Бог...да и у каждого, надо полагать, а не с картинки в церкви.Kонь в пальто КоньКогда это ты был сыном божьим, комсомолец?Kонь в пальто КоньТы раб своих грехов и страстей, христианство освобождает человека от этого рабства.Kонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньА ты лично видел, как живут священники? А ты сходи и посмотри, как они живут, и сколько у них детей, и во что эти дети одеты.Kонь в пальто КоньВ ад отправишься к своему картавому вождю. А пока прыгай через костёр, тренируйся.Kонь в пальто КоньНу а вы то чего богоборствуете? Вроде ведь не большевик и не коммуняка!Евгений НатесовНет. А я что, писал что христианская?Евгений НатесовТак что бы быть атеистом не обязательно быть коммунистом.Альбина КолесниковаИ то правда, теперь кругом церквей больше чем клубов и спортивных комплексов доступных для населения бесплатных , а только платные которые не каждый может посещать."капитализм пришёл в страну"Ирина52Ну почему. Клубы есть: ночные, для разврата. Библиотеки стоят пустыми. Нравственность, по христианскому обычаю: надо грешить и каяться, и слишком грамотными не быть...Евгений НатесовКлубы, центры культуры, есть в каждом населенном пункте, ну кроме самых мелких. В которых и в советское время не было. А с чего ты взяла, что библиотеки пустые?Kонь в пальто КоньСкажите, Ирина, а почему советские люди стали так материться? Вроде светлое будущее строили, на халяву всё получали от партии и правительства.. А вот от дореволюционных мата не услышать было.ИСИван СеменовОх, как любят церковь жулики о бандиты, она им за мзду отпускает грехи,.... и не хило живёт!Михаил_Грехи отпускает не Церковь, а Христос.Ирина52Трижды ХА... Бог взяток не берет, если он есть. От его имени это церковь делает. Христос выгонял торговцев из храма, а церковь нынешняя - это БИЗНЕС.Михаил_Никакие взятки за исповедание грехов невозможны.Михаил_Да, кстати, дорогой мой. Первым в Рай вошёл не праведник, а насильник-грабитель-убийца. Вошёл сразу же после своего искреннего покаяния.Kонь в пальто КоньЕсли бы ты знал суть христианства, то не писал бы подобнуж чушь. Покаяние - это изменение жизни! А бандиты и жулики такие же советские, как и ты, и ни фига они не христиане!АРАлександр Киевская РусьКогда я работал на высокопоставленного чиновника, то его кабинет был весь завешан дорогими иконами. На письменном столе тоже стояли иконы поменьше. Церкви платил огромные суммы. А священники от радости потирали руки - такие чиновники, надеющиеся, что с помощью грязных денег они получат божеское прощение, для них находка. - Сам он был взяточником, брал деньги от бизнесменов и решал их дела.ЕПЕвгений Привезенцева на фига Богу деньги?Григорий ДавидянВы ничего не понимаете в религии - бог он всемогущий. Он может всё, кроме печатания денег. Ну нет у него станка! Приходится через попов у людей клянчить.Kонь в пальто КоньНе даёт вам покоя, бесам красным, православие. Правда, Давидян?вага карлитоСмотришь на то что деется в Афганистане и понимаешь какая же это страшная штука иллюзии народные!ИИринаРезультат уничтожения советской идеологии и насаждения религии на территории СССР - чудовищное падение морали и нравственности .Kонь в пальто КоньДа не бреши ты уже, коммунобеска, именно твои вожди большевицкие разгул и разврат на Руси посеяли!Kонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньKонь в пальто КоньUSUri StrukowВижу, нравится советская сатира. Смотрите "Фитиль". А, заодно, представьте себя сейчас с таким же плакатом и надписью вместо "партия" - "ЕДИНАЯ РОССИЯ - ПАРТИЯ БЕЗ УМА, ЧЕСТИ И СОВЕСТИ". И что будет...Kонь в пальто КоньТак это уже в Перестройку было, представьте такое в застойные времена - карательная психиатрия гарантирована! Кстати, все члены ЕР - поголовные пионеры, комсомольцы и большинство из них члены КПСС с многолетним стажем. Вот они советские люди в чистейшем своём виде.Kонь в пальто КоньА воровство действительно было чудовищным и массовым, даже советская пропаганда не могла это скрыть, такое не скроешь, ведь тащили ВСЕ!Комментировать
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