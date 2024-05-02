КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД СПИРТ ОПАСНЕЕ ПУЛЬ: КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ В РОССИИ АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Мало кто задумывается о том, что алкоголь давно используется спецслужбами коллективного Запада, в первую очередь США, как один из наиболее рабочих способов подчинения других народов.