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Мало кто задумывается о том, что алкоголь давно используется спецслужбами коллективного Запада, в первую очередь США, как один из наиболее рабочих способов подчинения других народов.

Мало кто задумывается о том, что алкоголь давно используется спецслужбами коллективного Запада, в первую очередь США, как один из наиболее рабочих способов подчинения других народов.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД СПИРТ ОПАСНЕЕ ПУЛЬ: КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ В РОССИИ АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Мало кто задумывается о том, что алкоголь давно используется спецслужбами коллективного Запада, в первую очередь США, как один из наиболее рабочих способов подчинения других народов.

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Комментарии
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Сергей С
помнится  гоблин пучков с восхищением говорил,что вместо савейских 3.62/4.12/5.20 сейчас - табуны разнообразного алкоголя,но забыл упомянуть,что табун  выпущен по химозным тех.условиям  и зачастую разлит  из одной бочки...
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