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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов отразил 20 из 22 бросков в матче с «Миннесотой». Победа – 7-я в 11 матчах за «Вегас» в сезоне

Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:2).  В активе 27-летнего россиянина стало 7 побед в 11 матчах в сезоне при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,06.

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