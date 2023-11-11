На днях произошло вполне себе прецедентное событие: укропская вице-премьерка Ольга Стефанишина (я так кумекаю, что она западенка и фамилия её не склоняется и звучит как Стефанишин) заявила, что на Украине нет русского меньшинства, поэтому данный вопрос не обсуждается на переговорах с ЕС по обеспечению прав меньшинств.
Нет на Украине русских!
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НП
Наталья Павлова
И действительно, на Украине нет русского меньшинства, есть русское большинство. Только эти русские либо забыли о том, что они русские, либо предали в себе русского, либо боятся заявить о том, что они русские.
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19 час.
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