Нет на Украине русских!

На днях произошло вполне себе прецедентное событие: укропская вице-премьерка Ольга Стефанишина (я так кумекаю, что она западенка и фамилия её не склоняется и звучит как Стефанишин) заявила, что на Украине нет русского меньшинства, поэтому данный вопрос не обсуждается на переговорах с ЕС по обеспечению прав меньшинств.