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ИА Регнум

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Свыше 380 украинских БПЛА сбили ночью над российскими регионами

Свыше 380 украинских БПЛА самолетного типа перехвачены ночью над 15 российскими регионами и морской акваторией.

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