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Не хочешь платить наличными – получи: в Подмосковье в автобусах бьют за безнал

Не хочешь платить наличными – получи: в Подмосковье в автобусах бьют за безнал

Русский Колоколъ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Потерявшие всякий стыд перевозчики плюют на требования властей Московской области и на всякие льготы.

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Комментарии
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Ренат
Скорее всего, начальство само заставляет работать без валидатора! Проще скрыть доходы...
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3 час.
Борис Леонтьев
Самый простой способ быстро и коренным образом решить все проблемы, это лишать за каждый проступок лицензии транспортную компанию. Возможно первые раза два три временно. Не принял оплату картой один водитель, владелец компении лишился права перевозки средствами компании на три месяца. Высадил ребёнка, не смогшего оплатить проезд — то же наказание но уже на год. Водитель оказался нелегалом — пожизненное лишение всех владельцев компании правом работать в транспортной сфере на территории РФ. Поверьте, мы очень быстро заметим как заработают все валидаторы, исчезнут наглые и агрессивные водители и среди них совсем не будет мигрантов.
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2 час.
Георгий Корнев
если всех приучили платить наличкой, то конечно не услышишь. И ещё если ты Антарктиду не видел, это не значит, что её нет.
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1 час.

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