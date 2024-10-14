Не хочешь платить наличными – получи: в Подмосковье в автобусах бьют за безнал

Борис Леонтьев

Самый простой способ быстро и коренным образом решить все проблемы, это лишать за каждый проступок лицензии транспортную компанию. Возможно первые раза два три временно. Не принял оплату картой один водитель, владелец компении лишился права перевозки средствами компании на три месяца. Высадил ребёнка, не смогшего оплатить проезд — то же наказание но уже на год. Водитель оказался нелегалом — пожизненное лишение всех владельцев компании правом работать в транспортной сфере на территории РФ. Поверьте, мы очень быстро заметим как заработают все валидаторы, исчезнут наглые и агрессивные водители и среди них совсем не будет мигрантов.