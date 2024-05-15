Никола Йокич обошел Шакила О’Нила и стал 4-м в истории НБА среди центровых по передачам в плей-офф

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.
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