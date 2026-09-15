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Daily Moscow

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Адвокат Владимир Гончаров рассказал, как отменить вступившее в силу решение суда

Адвокат Владимир Гончаров рассказал, как отменить вступившее в силу решение суда

Вступление судебного решения в законную силу не всегда означает окончание спора. При наличии существенных нарушений норм материального или процессуального права судебный акт может быть пересмотрен в кассационном или надзорном порядке.

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