Адвокат Владимир Гончаров рассказал, как отменить вступившее в силу решение суда

Вступление судебного решения в законную силу не всегда означает окончание спора. При наличии существенных нарушений норм материального или процессуального права судебный акт может быть пересмотрен в кассационном или надзорном порядке.
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