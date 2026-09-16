❗️Прокурор запросил 22 года колонии для третьего фигуранта дела о покушении на Главу Крыма Гособвинение попросило Южный окружной военный суд назначить мужчине 22 года колонии строгого режима, из них первые пять лет — в тюрьме, а также штраф в размере 650 тысяч рублей, передает ТАСС.