На Украине мобилизовали отца двоих детей, а их самих отправили в детдом

На Украине насильно мобилизовали отца двоих детей, а их самих вскоре отправили в детдом. Об этом рассказал украинский блогер Василий Мойсеенко, известный под псевдонимом "Киевский ревизор", на своем YouTube-канале.
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