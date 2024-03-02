На администрацию Рассказово подали в суд из-за плохих дорог

Житель Рассказовского района обратился в суд с иском к администрации Рассказово. Он просил взыскать с ответчика стоимость ремонта машины, судебные издержки, связанные с проведением экспертизы и уплаты госпошлины.
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