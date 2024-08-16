Выездные приемы граждан продолжатся в Дагестане до конца года

Правительство Дагестана продолжает активную работу с населением через систему выездных приемов. На последнем заседании правительства глава региона Абдулмуслим Абдулмуслимов высоко оценил результаты этой работы, инициированной Президентом республики Сергеем Меликовым.
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