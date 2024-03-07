Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Орбакайте 7 марта "тайно" выйдет на сцену Кремля с поздравлением к россиянам. Кто разрешил гражданке США выступать в России

Орбакайте 7 марта "тайно" выйдет на сцену Кремля с поздравлением к россиянам. Кто разрешил гражданке США выступать в России

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал вокруг выступления Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге, как интернет буквально разорвало от очередной новости связанной с 52-летней певицей.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А что означает  &quot;тайно&quot; выйдет на сцену Кремля? Её что, никто не увидит и не услышит? Эдакая &quot;неслышимая невидимка&quot;?
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5 час.

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