Добавлен еще 1 праздничный день: как россияне будут отдыхать в четверг 22 августа 2024 Юлия ЧелкановаКаждый год 22 августа в России отмечается День флага Российской Федерации — значимый государственный праздник, символизирующий единство и многонациональность нашей страны.
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