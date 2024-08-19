Добавлен еще 1 праздничный день: как россияне будут отдыхать в четверг 22 августа 2024 Юлия ЧелкановаКаждый год 22 августа в России отмечается День флага Российской Федерации — значимый государственный праздник, символизирующий единство и многонациональность нашей страны.