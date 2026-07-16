Центр военно-спортивной подготовки создадут на базе барнаульской гимназии

На обновление спортивной инфраструктуры потратят 80 млн рублей Создание Центра спортивно-военной подготовки на базе гимназии № 27 / Фото: мэрия Барнаула Городской центр военно-спортивного направления, объединяющий современный стадион, спортивную площадку и тир, разместят на базе гимназии № 27 в Барнауле, сообщили в администрации города.