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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Центр военно-спортивной подготовки создадут на базе барнаульской гимназии

Центр военно-спортивной подготовки создадут на базе барнаульской гимназии

На обновление спортивной инфраструктуры потратят 80 млн рублей Создание Центра спортивно-военной подготовки на базе гимназии № 27 / Фото: мэрия Барнаула Городской центр военно-спортивного направления, объединяющий современный стадион, спортивную площадку и тир, разместят на базе гимназии № 27 в Барнауле, сообщили в администрации города.

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