Полицейские в Республике Татарстан задержали жительницу Самары, помогавшую мошенникам

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнекамскому району по подозрению в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров, под предлогом «Родственник попал в беду» задержали 18-летнюю жительницу Самары.
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