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Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в ноябре вырос на 42%

Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в ноябре вырос на 42%

Стоимостной объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в ноябре составил $3,5 млрд, что на 41,65% больше, чем в октябре ($2,47 млрд), но при этом на 91,45% меньше, чем в ноябре 2021 года ($40,93 млрд), говорится в сообщении биржи.

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