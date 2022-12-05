Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в ноябре вырос на 42%

Стоимостной объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в ноябре составил $3,5 млрд, что на 41,65% больше, чем в октябре ($2,47 млрд), но при этом на 91,45% меньше, чем в ноябре 2021 года ($40,93 млрд), говорится в сообщении биржи.