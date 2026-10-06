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Аргументы и Факты

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Гепатолог назвал лучший перекус для здоровья печени

Гепатолог назвал лучший перекус для здоровья печени

Греческий йогурт может стать одним из наиболее удачных вариантов перекуса для людей, которые хотят поддерживать здоровье печени.

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