Иркутян предупреждают о штрафах за теггинг

В Иркутске проводятся рейды по борьбе с теггингом. Полиция и администрация города информируют собственников зданий о необходимости поддерживать их в надлежащем состоянии и предупреждают жителей об ответственности за нанесение надписей вне отведенных мест.
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