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Юрист Хрулев: пенсия может быть занижена из-за ошибок в трудовой книжке

Юрист Хрулев: пенсия может быть занижена из-за ошибок в трудовой книжке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Пенсионная выплата может быть занижена из-за ошибок в трудовой книжке, неверных сведений о стаже или пропавшей архивной справки.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;Далее россиянам следует собрать документы, подтверждающие пропущенный период. Например, трудовые договоры, справки, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. Эти документы нужно подать в Соцфонд вместе с заявлением о включении в стаж, которое желательно подготовить в двух экземплярах. &quot; ................. а этот вицик-президент хоть раз лично пытался собрать эти документы? Не реально фактически. Поэтому я делая электронную трудовуху старую бумажную не сдал а положил в сейф. А все последующие документы о трудовом стаже лежат там же в бумажном и эл. виде на диске.
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