Юрист Хрулев: пенсия может быть занижена из-за ошибок в трудовой книжке

ДГ

Дмитрий Гурин

"Далее россиянам следует собрать документы, подтверждающие пропущенный период. Например, трудовые договоры, справки, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. Эти документы нужно подать в Соцфонд вместе с заявлением о включении в стаж, которое желательно подготовить в двух экземплярах. " ................. а этот вицик-президент хоть раз лично пытался собрать эти документы? Не реально фактически. Поэтому я делая электронную трудовуху старую бумажную не сдал а положил в сейф. А все последующие документы о трудовом стаже лежат там же в бумажном и эл. виде на диске.