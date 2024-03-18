Медведев заявил, что недополучил энергии в финале из-за отсутствия жены и дочери

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил представителя Испании Карлоса Алькараса и его команду с победой на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и рассказал о влиянии на свое поражение того факта, что на матче не было его жены Дарьи и дочери Алисы.