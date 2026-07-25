Конструктор Кузякин: атаки на склады Wildberries рассчитаны на панику

Украинские силы атакуют склады Wildberries с помощью беспилотных летательных аппаратов. По мнению генерального конструктора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузянина, эти удары преследуют цель создать панические настроения среди жителей России.
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