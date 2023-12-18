В России появится новый тип кредитов

АЮ

Александр Юткин

Чтобы угнаться за ростом цен люди лезут в кабалу МФО. Причем уже сидя в кабале банковских кредитов. Хорошую систему придумали эффективные: то, что граждане должны получать в виде зарплаты, они получают в виде кредитов. Нувориши в шоколаде. Всевидящий ломится к главным целям. (Подход у него такой. Про эти цели тоже только он знает.) Граждане - шелуха. Пусть в видеокамеру жалуются. На ВДНХ сходят. Да, еще финансовую грамотность повышают.