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В России появится новый тип кредитов

В России появится новый тип кредитов

В  2024 году ряд российских микрокредитных учреждений будут внедрить инновационный финансовый продукт  — кредитные линии, предоставляющие клиентам доступ к суммам от 15 до 50 тысяч рублей на срок до полугода.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Чтобы угнаться за ростом цен люди лезут в кабалу МФО. Причем уже сидя в кабале банковских кредитов. Хорошую систему придумали эффективные: то, что граждане должны получать в виде зарплаты, они получают в виде кредитов. Нувориши в шоколаде. Всевидящий ломится к главным целям. (Подход у него такой. Про эти цели тоже только он знает.) Граждане - шелуха. Пусть в видеокамеру жалуются. На ВДНХ сходят. Да, еще финансовую грамотность повышают.
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