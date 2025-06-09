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Царьград

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Слишком дорогие игры: подросток перевела мошенникам более 100 тысяч рублей с карты матери

Слишком дорогие игры: подросток перевела мошенникам более 100 тысяч рублей с карты матери

Мать подростка обратилась в полицию по факту "несанкционированных переводов" с её банковского счета на общую сумму более 100 тысяч рублей.

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