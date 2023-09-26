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Фергюсон – лучший тренер в истории по версии FourFourTwo. Гвардиола – 5-й, Лобановский – 10-й, Моуринью – 12-й

Фергюсон – лучший тренер в истории по версии FourFourTwo. Гвардиола – 5-й, Лобановский – 10-й, Моуринью – 12-й

Шотландец наиболее известен по работе с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза – Лигу чемпионов, а также завоевал иные трофеи.

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