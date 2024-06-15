Кавказский заповедник открыл пятый маршрут Открыты маршруты на сегодня: 🥾 №8А “Урочище Медвежьи ворота - Бзерпенский карниз - Лагерь холодный” — 24 км, 1-4 суток 🥾 №9 “Урочище Энгельмановы поляны – озеро Кардывач”, 17 км, 3-5 суток 🥾 Частично №13/1 “К Ачипсинким водопадам” до места отдыха “Купель”, 4 км, 1 день 🥾 Частично №14 “По долине реки Ачипсе”, 6 км, 1 день 🥾 Частично №15 “Красная поляна - Медовеевка” до “Кругозора Ефремова”, 12 км, 1 день Остаются закрытыми следующие маршруты: 🚫 №8 “Через перевал Аишха к Черному морю”, 52 км, 5-6 дней 🚫 №12 “Урочище Имеретинка”, 17,5 км, 2-5 дней 🚫 №30А “Через горы к Черному морю, через приют Фишт” — 50 км, 3-5 суток 🚫 №30Б “К морю через приют Фишт” — 52 км, 3-5 суток 🚫 №30В “К приюту Фишт через озеро Псенодах” — 48 км, 4 суток 🚫 №30Г “КПП Узуруб - приют Фишт - КПП река Белая” — 48 км, 4 суток ℹ️ Любимый Сочи.