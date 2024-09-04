Сенатор объяснил, почему Монголия не арестовала Путина

Он также рассказал, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер Международного уголовного суда Сенатор Владимир Джабаров рассказал "Парламентской газете", почему Монголия в соответствии с юрисдикцией МУС не арестовала президента России Владимира Путина, который 2 сентября прибыл с официальным визитом в Улан-Батор.
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