Сенатор объяснил, почему Монголия не арестовала Путина

Он также рассказал, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер Международного уголовного суда Сенатор Владимир Джабаров рассказал "Парламентской газете", почему Монголия в соответствии с юрисдикцией МУС не арестовала президента России Владимира Путина, который 2 сентября прибыл с официальным визитом в Улан-Батор.