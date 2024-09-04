Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Сенатор Анатолий Широков - посмотри цены в магазинах, а не пиши ерунду.Россиянам предлож...
  • Александр Пятнистый
    Лучше бы она придумала и претворила в жизнь идею, как содержать многодетные семьи и как многих детей вывести в людиДепутат Госдумы с...
  • Юрий Ded
    Ай я яй . Предупредила . А в курской белгородской областях кто живёт ?Захарова: провока...

Сенатор объяснил, почему Монголия не арестовала Путина

Сенатор объяснил, почему Монголия не арестовала Путина

Он также рассказал, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер Международного уголовного суда Сенатор Владимир Джабаров рассказал "Парламентской газете", почему Монголия в соответствии с юрисдикцией МУС не арестовала президента России Владимира Путина, который 2 сентября прибыл с официальным визитом в Улан-Батор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх