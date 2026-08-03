НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ижевскида милләтара яңа уңыш бәйрәме үтте

Ижевскида милләтара яңа уңыш бәйрәме үтте

Кичә Ижевскиның Космонавтлар паркында милләтара яңа уңыш бәйрәме узды. Рус, удмурт, татар, мари һәм мордва халыклары мәйданчыклары кунакларны милли гореф-гадәтләр, халык җыр-биюләре, кул эшләре, милли ризыклар һәм күңелле уеннар белән каршы алды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии