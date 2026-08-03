Ижевскида милләтара яңа уңыш бәйрәме үтте

Кичә Ижевскиның Космонавтлар паркында милләтара яңа уңыш бәйрәме узды. Рус, удмурт, татар, мари һәм мордва халыклары мәйданчыклары кунакларны милли гореф-гадәтләр, халык җыр-биюләре, кул эшләре, милли ризыклар һәм күңелле уеннар белән каршы алды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии