Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Учащиеся Могилевского медколледжа организовали выставку фиточаев на ´Марафоне единства´ в Бобруйске.

Учащиеся Могилевского медколледжа организовали выставку фиточаев на ´Марафоне единства´ в Бобруйске.

В Бобруйске проходит республиканская общественно-культурная акция ´Марафон единства´. Участие в масштабном празднике принимают также учащиеся и преподаватели Могилевского государственного медицинского колледжа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх