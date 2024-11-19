Учащиеся Могилевского медколледжа организовали выставку фиточаев на ´Марафоне единства´ в Бобруйске.

В Бобруйске проходит республиканская общественно-культурная акция ´Марафон единства´. Участие в масштабном празднике принимают также учащиеся и преподаватели Могилевского государственного медицинского колледжа.
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