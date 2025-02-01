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На борту рухнувшего в Филадельфии медицинского самолёта был ребёнок с матерью

На борту рухнувшего в Филадельфии медицинского самолёта был ребёнок с матерью

Ребёнок, нуждавшийся в медицинской помощи, находился на борту разбившегося в Филадельфии самолёта. Об этом сразу после крушения 31 января сообщила компания — владелец воздушного судна Jet Rescue Air Ambulance.

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