На борту рухнувшего в Филадельфии медицинского самолёта был ребёнок с матерью

Ребёнок, нуждавшийся в медицинской помощи, находился на борту разбившегося в Филадельфии самолёта. Об этом сразу после крушения 31 января сообщила компания — владелец воздушного судна Jet Rescue Air Ambulance.
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