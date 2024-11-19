Вагон сошел с путей во время маневров под Гатчиной

Вагон сошел с железнодорожных путей в ходе маневровых работ в Ленинградской области. Происшествие случилось на станции Гатчина — Пассажирская — Балтийская, передает «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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