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Вагон сошел с путей во время маневров под Гатчиной

Вагон сошел с путей во время маневров под Гатчиной

Вагон сошел с железнодорожных путей в ходе маневровых работ в Ленинградской области. Происшествие случилось на станции Гатчина — Пассажирская — Балтийская, передает «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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