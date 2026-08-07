Агроном Куренин: Клубнику нужно мыть только перед употреблением

Клубнику не нужно мыть заранее, поскольку это сделает ягоду водянистой, мягкой и менее ароматной. Об этом рассказал агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин.
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