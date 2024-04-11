Оружие направленной энергии пришло на поля сражений

Лазерное оружие, относящееся к оружию направленной энергии, уже давно является предметом споров. Многие склонны недооценивать последствия его появления на поле боя и преувеличивать сложность его реализации – «возить с собой электростанцию», «туман/дождь/тучи», «краска серебрянка», «отвод тепла», «сравните энергетику лазерного луча с энергией 30-мм снаряда» – это набор избитых клише, присутствующих почти в любой теме по обсуждению лазерного оружия.