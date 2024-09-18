Сила в правде
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Сила в правде

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Скачок радиации на границе с Россией после учений НАТО. Враг бил дронами с территории Финляндии: Испытания "двигателя ядерной войны"

Скачок радиации на границе с Россией после учений НАТО. Враг бил дронами с территории Финляндии: Испытания "двигателя ядерной войны"

Норвежское издание сообщило, что на границе с Россией обнаружили резкий скачок радиации - якобы найдены следы радиоактивного цезия-137, который выделяется после распада урана, спустя несколько месяцев после учений НАТО.

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Наталия Сорокина
Российские мужчины, решайте что-нибудь кардинально! Так дальше нельзя!
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