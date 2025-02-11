В Еврокомиссии посоветовали Украине смягчить военное положение

Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine Власти Украины должны обдумать смягчение военного положения в стране, заявил глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт Ян Копман.
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