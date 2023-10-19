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Почему утро надо начинать со стакана теплой воды

Почему утро надо начинать со стакана теплой воды

Врачи разных специальностей рекомендуют каждое утро сразу после пробуждения выпивать стакан воды. Для чего это нужно и почему вода должна быть теплой, а не холодной, пояснила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Помойнецкая.

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