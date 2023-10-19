Почему утро надо начинать со стакана теплой воды

Врачи разных специальностей рекомендуют каждое утро сразу после пробуждения выпивать стакан воды. Для чего это нужно и почему вода должна быть теплой, а не холодной, пояснила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Помойнецкая.
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