В Курганской области ждут затопления. Объявили эвакуацию

Шумков заявил, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана В Курганской области объявили превентивную эвакуацию населения из-за угрозы затопления нескольких муниципалитетов и центра столицы региона.
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